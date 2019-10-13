Імпровізація: чому дебют Усика не вразив

Олександр Усик успішно дебютував у хевівейті. Українець надзвичайно прогнозовано переміг ветерана Чазза Візерспуна, який відмовився продовжувати бій після сьомого раунду. Та дебют Сашка не вразив і в цьому не його вина.

Імпровізація з обох сторін

Візерспун виявився терміновою заміною, тому що промоутеру Едді Хірну потрібно було рятувати шоу у Чикаго. Окрім того, Олександр провів підготовчий табір і чекати більше не було можливості. На перший план вийшов не перший суперник Усика, а галочка про сам дебют. Переносити бій удруге – не варіант.

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Візерспуна, який вже може розводити бджіл, витягнули з пенсії. Це стало помітно вже після перших двох раундів. Важкі ноги та дихання – наслідок відсутності серйозної підготовки. Відтак, те, що Чазз не витримає всю дистанцію бою, було очевидним.

Перед поєдинком колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей заявляв, що Усику потрібно здобути яскраву перемогу, щоб заявити про себе. Та бій виявився нецікавим, тому що Візерспун нічого не зміг запропонувати.

Чазз змирився з роллю мішка… Чому? Ймовірно через те, що він навіть не готувався до поєдинку з Усиком. Бій був імпровізацією з обох сторін, адже Олександр також не готувався конкретно до американця. Інше питання, як Усик протистоятиме боксеру, який цілеспрямовано буде готуватися до поєдинку проти українця…

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І нехай не вводить в оману те, що Усик не пропустив багато ударів. Швидше за все, це результат не хорошої оборони Сашка, а поганої атаки Чазза. Відтак, ми не отримали відповідь, чи може Усик тримати удар від супертяжа… В ідеалі краще про це не дізнатися.

Усик зробив усе від себе залежне: гарно рухався та виконав велику кількість точних ударів (139 проти 21 у Візерспуна) – це було прогнозовано.



Статистика ударів Усик – Візерспун / boxingscene.com

Єдине, що лякає, вигляд Олександра після поєдинку. Лице Усика після 21-го удару виглядає не краще, аніж після виснажливого поєдинку з Майрісом Брієдісом…

Що далі?

Тайрон Спонг та Карлос Такам ускладнили б життя Усику. Камерунець, хоч і має 38 років, як і Візерспун, однак провів більшу кількість топ-поєдинків. Такам у чудовій формі та не виглядає мішком. Усику все ж слід подумати над організацією поєдинку з Карлосом.

Спонг – виявляється був би ідеальним опонентом. Єдиним недоліком Тайрона було те, що він не природжений супертяж. Відтак, бій з Усиком де-факто був би в крузервейті. Та Спонг більш напористий та швидкий, аніж Такам і тим паче Візерспун. Володіючи потужним ударом, він міг би створити серйозні проблеми Усику, який не безгрішний в обороні.

Втім, бій цих боксерів навряд чи відбудеться. Спонг провалив допінг-тест і йому буде складно відмити цю пляму. Так, Спонг вже заявив, що його остання допінг-проба виявилася негативною. Однак вона бралася через тиждень після першої. Відтак, вживання допінгу можна було приховати…

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Сам Усик після поєдинку заявив, що хоче битися за титул, але не проти провести проміжний бій. Усик скучив за боксом і це помітно. Так само помітно, що Олександру рано виходити проти Джошуа, Уайлдера чи Ф’юрі. Один-два проміжні бої з більш серйозними суперниками дадуть відповідь, наскільки Олександр готовий до суперважкої ваги.

Усику було б добре перевірити сили в поєдинку з Кубратом Пулєвим, Джозефом Паркером, Луїсом Ортісом або Ділліаном Вайтом…