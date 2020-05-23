В Індії 15-річна дівчинка проїхала з травмованим батьком 1200 кілометрів на велосипеді

В Індії 15-річна дівчинка Джіоті Кумарі проїхала з травмованим батьком Моханом Пасваном 1200 кілометрів на велосипеді, щоб відвезти його в рідне село Біхар.

Через коронавірусний карантин у дівчинки з батьком не стало грошей і способу добратися додому іншим чином. Про це повідомляє AFP.

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Зреагував на неї й глава Федерації велоспорту Індії Онкар Сингх, який запросив Джоті спробувати себе у відборі в національну велоспортивну команду.

"Вона проїхала таку відстань за сім днів зі своїм батьком і певним вантажем. Думаю, в ній щось є… така витривалість. Можемо спробувати її взяти", – сказав Сингх.

Щоправда, спробувати Джоті Кумарі себе у професійному велоспорті вдасться лише після зняття карантину, введеного через коронавірус.

Цікаво, що данний вчинок оцінила Іванка Трамп, дочка президента США Дональда Трампа, назвавши його "прекрасним подвигом витривалості і любові".