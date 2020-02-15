Індійський бігун побив рекорд легендарного Болта під час гонки з буйволами – відео

Під час традиційної гонки з буйволами "Камбала", яка проходить в Індії, місцевий бігун Срініваса Гауда перевершив світовий рекорд ямайця Усейна Болта на стометрівці.

Бігун Срінівас Гауда подолав стометрову позначку за 9,55 секунди, зумівши побити рекорд Болта – 9,58 с. Це досягнення не буде зафіксовано офіційно, проте індійський спортсмен все одно став героєм на батьківщині.

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Зазначимо, що повна дистанція гонки з буйволами становить 142 метра. Учасники біжать по рисовому полю, заповненому водою.

Дізнавшись про своє досягнення, 28-річний індієць зазначив заслугу своїх напарників: двох буйволів, з якими він долав дистанцію.

Індійський бігун побив рекорд Усейна Болта: дивіться відео