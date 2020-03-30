Це не жарти: інфікований коронавірусом гравець збірної України звернувся до людей – відео

Форвард "Фуенлабради" і збірної України В'ячеслав Бобров звернувся до людей з проханням дотримуватися правил карантину під час пандемії коронавірусу.

Раніше у Боброва був виявлений коронавірус. Баскетболіст перебуває в київській лікарні.

Важливо У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус

Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва. Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири, носіть маски і користуйтеся антисептиками.



Але не забувайте, що маски і рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей. Я розумію, що дуже важко сидіти в закритому приміщенні, але краще перебувати вдома і бути здоровим, ніж бути в лікарні і лікуватися. Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих,

– сказав Бобров у власному Instagram.

З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.

У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.