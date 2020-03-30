24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Це не жарти: інфікований коронавірусом гравець збірної України звернувся до людей – відео

- Читать новость на русском
В'ячеслав Бобров / БК "Фуенлабрада"

Форвард "Фуенлабради" і збірної України В'ячеслав Бобров звернувся до людей з проханням дотримуватися правил карантину під час пандемії коронавірусу.

Раніше у Боброва був виявлений коронавірус. Баскетболіст перебуває в київській лікарні.

Важливо У гравця збірної України В'ячеслава Боброва діагностували коронавірус

Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти. Зараз я перебуваю в Олександрівській лікарні міста Києва. Будь ласка, поставтеся серйозніше до ситуації з коронавірусом. Дотримуйтесь правил гігієни, без потреби не покидайте свої будинки і квартири, носіть маски і користуйтеся антисептиками.

Але не забувайте, що маски і рукавички не зможуть вас захистити на 100%. Ризик зараження високий. Будь ласка, не ходіть гуляти, не ходіть на шашлики і уникайте місця великого скупчення людей. Я розумію, що дуже важко сидіти в закритому приміщенні, але краще перебувати вдома і бути здоровим, ніж бути в лікарні і лікуватися. Не піддавайте ризику себе, своїх близьких і оточуючих,
– сказав Бобров у власному Instagram.

  • З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.
  • У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.


Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Баскетбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:35 Білоруські вболівальники починають бойкотувати футбольні матчі чемпіонату країни
Футбол 1117
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 144302
сьогодні , 16:57 Рада схвалила "антиколомойський" законопроєкт: що він передбачає
Новини України 22365
сьогодні , 16:41 Відомий агент звинуватив гравця "Динамо" у непорядності і припинив з ним співпрацю
Футбол 1035
сьогодні , 16:36 Позачергове засідання Ради: онлайн-трансляція
Новини України 28233
сьогодні , 18:48 УЄФА збирає всі асоціації через новий розклад чемпіонатів
Футбол 2808
сьогодні , 18:25 Лідер "Шахтаря" порушив карантин і вийшов на пікнік: фото
Футбол 904
сьогодні , 10:55 Легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася з вболівальниками відвертими фото
Інші види спорту 2447
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:02 Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%
Михайло Гема
сьогодні 16:30 Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео
Софія Кулай
сьогодні 13:37 Легенди у віртуальному ринзі: Майк Тайсон двічі відправив Мухаммеда Алі в нокдаун – відео
Софія Кулай
сьогодні 11:58 Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон, лікарі підозрюють, що через коронавірус
Софія Кулай
28 березня 18:30 Неймовірна історія української спортсменки, на честь якої створили унікальну ляльку Барбі
Марченко Олена

Новини
Більше новин
Залиште відгук