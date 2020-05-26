"Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій

Клуби першої ліги України отримали від Професійної футбольної ліги (ПФЛ) лист з варіантами обміну клубами з Прем'єр-лігою (УПЛ). Клубам пропонують три варіанти обміну з УПЛ та другою лігою. Прийняти рішення потрібно до 27 травня.

21 травня клуби першої ліги проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію COVID-19. Про це повідомляє 24 канал.

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Відтак постало питання, хто вийде у Прем'єр-лігу, а хто вилетить у другу лігу.

На момент зупинки чемпіонату лідером був "Рух", на другій сходинці – "Волинь". "Минай", "Інгулець", "Агробізнес" та "Оболонь-Бровар" набрали рівну кількість очок.

Але за додатковими показниками третю сходинку утримує "Минай".

ПФЛ розробила три варіанти, відповідно до яких буде визначено, хто вийде в УПЛ, а хто опуститься в другу лігу.

Варіант 1

Перші шість команд у турнірній таблиці ("Рух", "Волинь", "Минай", "Інгулець", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар") грають між собою змагання за право участі в УПЛ.

Змагання проходять в одній області України, де за критеріями МОЗ України дозволено проведення футбольних матчів. Змагання проходять в одне коло на нейтральних полях.

Очки, отримані у чемпіонаті першої ліги, не враховуються.

Команди, що посіли перше, друге та третє місця в цих змаганнях, переходять до УПЛ.

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Варіант 2

"Рух" і "Волинь" переходять до УПЛ. Інші чотири клуби грають між собою змагання за право участі у чемпіонаті УПЛ.

Змагання проходять в одній області України, де за критеріями МОЗ України дозволено проведення футбольних матчів.

Змагання проходять в одне коло на нейтральних полях.

Очки, отримані у чемпіонаті першої ліги, не враховуються.

Варіант 3

Клуби дограють матчі, які залишилися між цими командами згідно з календарем чемпіонату першої ліги.

Очки, набрані винятково в очних матчах чемпіонату першої ліги між цими командами, зберігаються.

Клуби, команди яких посіли перше, друге та третє місця у турнірній таблиці змагань першої ліги за результатами цих матчів, переходять до Прем’єр-ліги.

Також ПФЛ направила клубам три варіанти обміну командами між першою, другою та Аматорськими лігами.