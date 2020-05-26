"Інгулець" чи "Минай" – хто вийде в УПЛ: три варіанти розвитку подій
Клуби першої ліги України отримали від Професійної футбольної ліги (ПФЛ) лист з варіантами обміну клубами з Прем'єр-лігою (УПЛ). Клубам пропонують три варіанти обміну з УПЛ та другою лігою. Прийняти рішення потрібно до 27 травня.
21 травня клуби першої ліги проголосували за непродовження турніру в класичному форматі через пандемію COVID-19. Про це повідомляє 24 канал.
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Відтак постало питання, хто вийде у Прем'єр-лігу, а хто вилетить у другу лігу.
На момент зупинки чемпіонату лідером був "Рух", на другій сходинці – "Волинь". "Минай", "Інгулець", "Агробізнес" та "Оболонь-Бровар" набрали рівну кількість очок.
Але за додатковими показниками третю сходинку утримує "Минай".
ПФЛ розробила три варіанти, відповідно до яких буде визначено, хто вийде в УПЛ, а хто опуститься в другу лігу.
Варіант 1
Перші шість команд у турнірній таблиці ("Рух", "Волинь", "Минай", "Інгулець", "Агробізнес", "Оболонь-Бровар") грають між собою змагання за право участі в УПЛ.
Змагання проходять в одній області України, де за критеріями МОЗ України дозволено проведення футбольних матчів. Змагання проходять в одне коло на нейтральних полях.
Очки, отримані у чемпіонаті першої ліги, не враховуються.
Команди, що посіли перше, друге та третє місця в цих змаганнях, переходять до УПЛ.
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Варіант 2
"Рух" і "Волинь" переходять до УПЛ. Інші чотири клуби грають між собою змагання за право участі у чемпіонаті УПЛ.
Змагання проходять в одній області України, де за критеріями МОЗ України дозволено проведення футбольних матчів.
Змагання проходять в одне коло на нейтральних полях.
Очки, отримані у чемпіонаті першої ліги, не враховуються.
Варіант 3
Клуби дограють матчі, які залишилися між цими командами згідно з календарем чемпіонату першої ліги.
Очки, набрані винятково в очних матчах чемпіонату першої ліги між цими командами, зберігаються.
Клуби, команди яких посіли перше, друге та третє місця у турнірній таблиці змагань першої ліги за результатами цих матчів, переходять до Прем’єр-ліги.
Також ПФЛ направила клубам три варіанти обміну командами між першою, другою та Аматорськими лігами.
- 13-14-е місця першої ліги не покидають турнір, а 1-2-е місця двох груп другої ліги виходять в першу лігу, якщо у них є відповідний атестат. 15-16-е місця першої ліги у двох матчах розіграють місце у другому за силою дивізіоні України з 3-м місцями другої ліги. У наступному сезоні турнір пройде з 18 командами. З другої ліги клуби не вилітають.
- Ніхто не вилітає з першої ліги, 1-2-е місця другої ліги виходять в першу лігу, а в наступному сезоні турнір пройде з 18 командами. 3-і місця другої ліги залишаються там же, як і останні.
- 13-14-е місця першої ліги залишаються в турнірі, 15-16-е вилітають в другу, наступний сезон проходить з 18 командами. 1-3-е місця другої ліги виходять в першу, а останні не вилітають.