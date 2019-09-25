Інгулець – Карпати: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубка України

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Інгулець – Карпати: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубка України
Інгулець – Карпати: онлайн-трансляція 1/16 фіналу Кубка України / 24 канал

Першоліговий "Інгулець" в рамках 1/16 фіналу Кубка України зустрінеться з львівськими "Карпатами", які представляють Favbet Лігу. Переглянути поєдинок Кубка України можна онлайн на сайті Спорт24.

Поєдинок "Інгулець" – "Карпати" розпочнеться о 17:00. Гру можна переглянути на клубному каналі "Інгульця" в YouTube.

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Інгулець – Карпати онлайн-трансляція

Торік "Інгулець" та "Карпати" зустрілися у рамках чвертьфіналу Кубка України. Основний час матчу завершився нічиєю 1:1, при чому львів'яни відігралися наприкінці матчу.

"Інгулець" зумів вирвати перемогу в серії пенальті. Згодом команда дійшла до фіналу турніру, в якому програла "Шахтарю".

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Теги: Спорт Футбол ФК Карпати Кубок України Новини Спорту
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