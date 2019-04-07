Першоліговий "Інгулець" у серії пенальті обіграв "Карпати" та вийшов у півфінал Кубка України

"Інгулець" зумів на власному полі обіграти "Карпати" та вийти у півфінал Кубка України. Та для визначення переможця пари, команди були змушені пробивати післяматчеві пенальті.

Інгулець – Карпати 1:1 (пен. 4:5)

Голи: Щедрий, 50 – Швед, 90+6

Вилучення: Толочко, 102 (Карпати)

Матч мав відбутися у селищі Петрове, де і виступає "Інгулець". Однак через підвищений інтерес до гри, матч перенесли до Олександрії на стадіон "Ніка".

До слова, "Зоря" перемогла "Львів" і вийшла у півфінал Кубка України

Команди розпочали матч не надто активно. "Карпати" на цю гру вийшли в основному складі, і майже всі ці гравці ще у вівторок, 2 квітня, зіграли проти "Ворскли" у чемпіонаті України. "Інгулець" же свій матч проводив на день пізніше, і зіграв внічию з "Гірник-Спорт".

Загалом перший тайм пройшов майже без моментів. "Карпати" не могли пройти насичений захист господарів. Натомість гравці "Інгульця" не так часто завдавали ударів по воротах Максима Кучинського. Тож у першому таймі ударів у площину воріт так і не було.

Та одразу після поновлення матчу, "Інгулець" вийшов вперед. Ніким не прикритий Артем Щедрий відкрив рахунок. На нього пройшов пас, і він пробив у дальній кут воріт.

"Карпати" ж і надалі нічого не могли зробити попереду. Тож Антон Ситников у воротах "Інгульця" мав не надто багато роботи. Натомість господарі могли подвоїти рахунок. Та Олександр Мішуренко з вбивчої позиції головою пробив повз рамку воріт.

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Коли матч наближався до закінчення, "Карпати" могли пропустити вдруге. Та Ніколос Січінава з вбивчої позиції не влучив у ворота.

Натомість "Карпати" забили. При цьому зробили вони це на шостій доданій хвилині з восьми. Мар’ян Швед отримав пас у штрафному майданчику, технічно обіграв трьох суперників та потужно низом пробив по воротах. Ситников не встиг зреагувати на цей удар.

Тож гра перейшла в овертайм. Але там "Карпатам" не пощастило. Роман Толочко, який вийшов на заміну, на 100-ій хвилині отримав другу жовту картку та залишив команду у меншості.

Після цього "Карпати" могли двічі виходити вперед. Але удар Шведа прийняла на себе стійка, і Карім Йода у швидкій контратаці пробив вище воріт.

Саме Йоду можна вважати головним невдахою матчу. У серії післяматчевих пенальті гравець пробив вище воріт. У той час як решта гравців свої удари реалізували.

Відтак "Інгулець" перемагає "Карпати" та виходить у півфінал Кубка України. Зважаючи, що команда виступає у Першій лізі, ймовірно, команда зіграє на власному полі. Свого суперника "Інгулець" дізнається у понеділок, 8 квітня. Тоді відбудеться жеребкування 1/2 фіналу.