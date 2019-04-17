"Інгулець" кумедно потролив "Зорю" після виходу у фінал Кубка України: фото

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ФК "Інгулець"
ФК "Інгулець"

У півфінальному матчі Кубка України "Інгулець" вдома приймав "Зорю", яку сенсаційно обіграв з рахунком 2:1.

"Інгулець" в своєму Instagram креативно пожартував над луганською "Зорею" після півфінального матчу кубка України, де колектив з Петрово переписав історію вітчизняного футболу, ставши першою командою з нижчого дивізіону, яка коли-небудь виходила у фінал Кубка.

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"Інгулець" на попередніх етапах поточного кубкового турніру спочатку вибив з розіграшу "Колос", потім залишив за бортом турніру "Мир". Після цього настала черга клубів УПЛ. Першим "Інгулець" відчепив "Маріуполь" (3:1), потім нокаутував "Карпати" (1:1, по пенальті – 5:4 пен), і в півфіналі впорався з "Зорею" (2:1).

У другому півфінальному матчі Кубка України "Шахтар" на виїзді обіграв СК "Дніпро-1" (2:0). Таким чином, "гірники" стали другим фіналістом Кубка.

Фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Запоріжжі. Переможець турніру зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Та якщо "Шахтар" здобуде право виступити у Лізі чемпіонів, то це право перейде до третьої команди в УПЛ. Натомість четверта та п’ята команди чемпіонату України стартуватимуть у турнірі з матчів кваліфікації. "Інгульцю" ж слід лише перемагати, щоб зіграти у Лізі Європи.

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря
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