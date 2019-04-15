"Інгулець" прийме "Зорю" на стадіоні в селі, початок матчу Кубку України перенесли

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Клітка на стадіоні "Інгульця" для вболівальників команди-гостей
Клітка на стадіоні "Інгульця" для вболівальників команди-гостей

У середу, 17 квітня, відбудеться матч півфіналу кубка України між "Інгульцем" та "Зорею". Гра відбудеться у селищі Петрове, що у Кіровоградській області.

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань ФФУ дозволив проведення кубкового матчу 17 квітня на стадіоні "Інгулець". Початок гри – о 16.00.

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Матч покаже телекомпанія "Кремінь ТВ". Даний матч буде показаний мінімум трьома камерами, а трансляція буде доступна на YouTube. Посилання на перегляд буде опубліковано ближче до матчу. Також переглянути онлайн матч "Інгулець" – "Зоря" можна буде на сайті Спорт24.

Нагадаємо, що чвертьфінальний поєдинок проти "Карпат" команда першої ліги проводила на стадіоні "Ніка" в Олександрії.

Другий матч 1/2 фіналу між "Дніпро-1" та "Шахтарем" розпочнеться у Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена" 17 квітня о 18.30.

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Теги: Спорт Футбол ФК Зоря Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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