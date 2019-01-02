"Інгулець" сенсаційно переміг "Зорю" і зіграє у фіналі Кубка України

Клуб з Першої ліги України "Інгулець" зіграє у фіналі Кубка України сезону 2018/2019. Команда із села Петрове перший в історії клуб, який пробився до фіналу Кубка України, граючи у нижчій лізі. "Інгулець" на власному полі переміг "Зорю" й гарантував собі участь у фіналі.

Інгулець – Зоря 2:1

Голи: Запорожець, 15, Щедрий, 39 – Чеберко, 45+1

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У попередньому раунді "Інгулець" дещо сенсаційно вибив львівські "Карпати". Скромний клуб переміг львів'ян у серії пенальті. "Зоря" також вибила львівський клуб. Луганці на виїзді здолали ФК "Львів". Таким чином, у півфіналі зустрілися кривдники Львова.

"Зоря" від початку матчу взялася за справу. Уже на другій хвилині Олександр Караваєв з меж штрафного завдав потужного удару, але воротар "Інгульця" врятував партнерів. Упродовж перших хвилин "Зоря" помітно володіла територіальною перевагою, проте не втілила її в гол. А ось чи не перша нагода "Інгульця" завершилася голом. Балан на фланзі легко пройшов оборонців "Зорі" і прострілив на Запорожця. Євген без проблем відправив м'яч у сітку – 1:0.

На 22 хвилині "Зоря" відповіла небезпечним моментом у Михайличенка. Оборонець гостей приєднався до атаки команди на лівому фланзі й з гострого кута пробив по воротах Ситникова. Але м'яч пролетів повз. Луганські футболісти продовжили тиснути на "Інгулець", однак їм не вдавалося довести атаку до завершення.

"Інгулець", який грав на контратаках, на 39 хвилині зумів подвоїти перевагу. Футболісти із селища Петрове заробили штрафний на половині поля гостей, який чудово виконав Щедрий. Артем зробив підступний навіс у штрафний луганців і м'яч залетів у ворота Феліпе так і не торкнувшись жодного гравця – 2:0.

До завершення першого тайму відзначитися у "Зорі" міг Сілас. Бразилець пробив з дальньої дистанції, але Ситников парирував м'яч, який підступно відскочив від газону. Арбітр компенсував чотири хвилини до першого тайму й луганцям вдалося покращити ситуацію. Чеберко забив курйозний "гол у роздягальню" й команди пішли відпочивати за рахунку 2:1.

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Відразу по перерві Січінава міг відновити перевагу "Інгульця" у два голи. Грузин небезпечно продерся лівим флангом і неточно пробив по воротах "Зорі". Гості ж за декілька хвилин відповіли небезпечними ударами Луньова та Хомченовського. З плином часу "чорно-білі" все більше поспішали, тому команди грали практично без центру поля.

"Інгулець" повністю закрився на своїй половині поля й вирішив відбиватися. Підопічні Сергія Лавриненка зрідка проводили контратаки, які здебільшого завершувалися втратами м'яча. На 70-й хвилині пильність голкіпера "Інгульця" перевірив Сілас дальнім ударом. Ситников парирував складний постріл. За хвилину нагоду відзначитися змарнував Будківський, який головою пробив точно в руки Ситникова.

На 81 хвилині Будківський змарнував ще одну нагоду зрівняти рахунок. Пилип невдало замкнув навіс і з близької відстані не поцілив у ворота "Інгульця". У другому таймі арбітр компенсував аж шість хвилин, але масові атаки "Зорі" не завершилися навіть гострим ударом. Таким чином, "Інгулець" сенсаційно переміг 2:1 і вийшов у фінал.

Фінал Кубка України відбудеться 15-го травня у Запоріжжі. Господарем фіналу буде переможець пари СК "Дніпро-1" – "Шахтар".

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