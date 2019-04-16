Які шанси в "Інгульця" перемогти "Зорю" та вийти у фінал Кубка України: прогноз букмекерів

Першоліговий клуб "Інгулець" вибив з Кубка України "Карпати" й у півфіналі зіграє проти луганської "Зорі". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу та вихід у фінал Кубка України.

Прогноз на матч "Інгулець" – "Зоря"

Усі букмекери схиляються до думки, що "Зоря" має доволі легко пройти "Інгулець". Тож саме луганський клуб є фаворитом цього протистояння. Однак "Інгулець" вже має два "скальпи" команд УПЛ в цьогорічному розіграші Кубка України – "Маріуполь" та "Карпати". Тож дати бій гостям команда з селища Петрове готова. Тим більше, що футболісти отримали чималі призові за перемогу над "Карпатами".

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Та півфінал Кубка України – це не та стадія, коли до команди з нижчої ліги можна ставитися зверхньо. Тим більше, коли до фіналу лише один крок. Тож "Зоря" має правильно налаштуватися на гру.

Прогноз PariMatch

Перемога "Інгульця" в основний час тут отримала коефіцієнт 11,5. У той час як перемога "Зорі" – 1,27. На те, що команди в основний час не визначать переможця – 5,70.

На вихід у фінал – 6,10 на "Інгулець" та 1,12 на "Зорю".

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Прогноз "Фаворит спорт"

Тут теж прогнозують перемогу "Зорі" – 1,26 на перемогу луганського клубу в основний час або ж 1,09 на прохід у фінал. Щодо "Інгульця", то їх шанси оцінені в 12,00 та 7,50 відповідно.

При цьому шанси на прохід у додатковий шанс теж більші у "Зорі" – 9,50 проти 35,00 на прохід "Інгульця". Натомість якщо справа дійде до серії пенальті, то тут шанси в обох команд рівні – по 12,00.

Прогноз 1xBet

Їх експерти на перемогу "Інгульця" виставили коефіцієнт 10,5. Перемога "Зорі" – 1,28. Нічия у матчі в основний час – 5,65.

Прохід у фінал – 6,1 на "Інгулець" та 1,12 на "Зорю".

Матч "Інгулець" – "Зоря" відбудеться у середу, 17 квітня. Початок о 16:00. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24. Тут також буде огляд матчу та відео голів.