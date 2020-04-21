Іноземний клуб відправив гравця збірної України на самоізоляцію

Польський футбольний клуб "Лех" оголосив про вихід з двотижневої відпустки, яка була спричинена карантином. Гравець збірної України Богдан Бутко відправлений на самоізоляцію.

"Лех" повідомив про відновлення тренувань на своєму офіційному сайті. Команда все ще не може тренуватися на полі, але тепер повертається контроль над індивідуальними заняттями вдома.

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"Лех" повідомив, що захисник Богдан Бутко був в Україні під час Великодня.

Тому після повернення до Польщі Бутко змушений дотримуватися обов'язкового карантину і не виходити з дому.

При цьому тренування Богдана нічим не відрізняється від інших футболістів.

Бутко перейшов у "Лех" взимку з "Шахтаря" на правах оренди. До карантину Богдан провів за польський клуб усього 2 матчі.

Нещодавно Бутко заявив, що через карантин, можливо, більше не зіграє за польський клуб.

Оренда Бутка закінчується 30 червня. Хоча, якщо сезон у Польщі будуть догравати влітку, є ймовірність, що угоду продовжать.

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