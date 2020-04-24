Іноземний клуб заявив, що хоче втримати легіонера "Динамо"

Турецький клуб "Анкарагюджю" хоче продовжити контракт з легіонером "Динамо" Жерсоном Родрігесом. Футболіст збірної Люксембургу виступає за "Анкарагюджю" на правах оренди.

Президент "Анкарагюджю" Фатіх Мерт заявив про бажання продовжити контракт з Родрігесом, повідомляє Ajansspor.

До речі Нападник збірної України заговорив про повернення у "Динамо"

Він заявив, що говорив з Жерсоном та його агентом. Президент "Анкарагюджю" спростував інформацію, що "Фенербахче" пропонував контракт Родрігесу.

Також ми зустрілися з футболістом і "Динамо". Ми хочемо продовжити контракт з гравцем. У нас немає опції продовження угоди, але є усна домовленість з київським клубом,

– сказав Мерт.

Родрігес став гравцем "Динамо" на початку чинного сезону. Кияни заплатили за трансфер 2 мільйони євро.

Через погані відносини з тренерським штабом "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду.

Тренерському штабу "Динамо" начебто набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків .

Взимку на правах оренди гравець перейшов в "Анкарагюджю". У 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігес забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі.

Орендна угода розрахована до 30 червня 2020 року.

"Динамо" начебто готове продати Родрігеса не менше, аніж за 5 мільйонів євро. Однак трансферна вартість футболіста складає менше, аніж 2 мільйони євро.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.