Іноземний клуб заявив, що хоче втримати легіонера "Динамо"
Турецький клуб "Анкарагюджю" хоче продовжити контракт з легіонером "Динамо" Жерсоном Родрігесом. Футболіст збірної Люксембургу виступає за "Анкарагюджю" на правах оренди.
Президент "Анкарагюджю" Фатіх Мерт заявив про бажання продовжити контракт з Родрігесом, повідомляє Ajansspor.
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Він заявив, що говорив з Жерсоном та його агентом. Президент "Анкарагюджю" спростував інформацію, що "Фенербахче" пропонував контракт Родрігесу.
Також ми зустрілися з футболістом і "Динамо". Ми хочемо продовжити контракт з гравцем. У нас немає опції продовження угоди, але є усна домовленість з київським клубом,
– сказав Мерт.
Родрігес став гравцем "Динамо" на початку чинного сезону. Кияни заплатили за трансфер 2 мільйони євро.
Через погані відносини з тренерським штабом "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду.
Тренерському штабу "Динамо" начебто набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
Взимку на правах оренди гравець перейшов в "Анкарагюджю". У 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігес забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі.
Орендна угода розрахована до 30 червня 2020 року.
"Динамо" начебто готове продати Родрігеса не менше, аніж за 5 мільйонів євро. Однак трансферна вартість футболіста складає менше, аніж 2 мільйони євро.
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