Іноземний тренер очолив український клуб

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ФК "Минай"
ФК "Минай" / facebook.com/pg/FC-Minaj

Футбольний клуб "Минай", який виступає у Другій лізі України, призначив фахівця з Естонії Кирила Куренка тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера.

Керівництво закарпатського клубу вирішило прийняти заяву про відставку Ігоря Харьковщенка. 

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Кирило Куренко у "Минаї" працює з січня цього року. Саме тоді його призначили куратором ДЮСШ "Минай".

Естонець безпосередньо тренером працював у клубах Естонії, Іспанії (команда ІІІ дивізіону), Швеції, Хорватії. Останнє його місце роботи – юнацькі команди ФК "Рієка".

Під керівництвом цього наставника "Минай" проведе заключні 5 матчів Другої ліги. Після закінчення чемпіонату керівництво клубу назве ім’я головного тренера команди.

Наразі закарпатці утримують четверту позицію, маючи у своєму активі 34 очки. У п'яти матчах закарпатці здобули тільки одну перемогу.

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Теги: Спорт Футбол
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