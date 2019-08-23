Іноземний тренер зі скандалом покинув клуб УПЛ

Захисник "Олімпіка" Дмитро Гришко розповів про звільнення з тренерського містка донеччан Жуліо Сезара.

Спорт 24 писав, що 19 серпня "Олімпік" звільнив з поста головного тренера Жуліо Сезара . Дмитро Гришко повідомив, що Жуліо Сезар навіть не попрощався з командою.

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Жуліо Сезара не було дійсно, він не приїхав попрощатись з командою. Ми написали в групу слова підтримки і подяки, але він вважав за потрібне зробити так.



Не скажу, що з ним працювалося дискомфортно, але як вийшло – так вийшло. Якби я знав причини, то їх, напевно, і не було б. Було б все по-іншому,

– сказав Гришко телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, після 4 турів УПЛ "Олімпік" не має в активі жодного пункту та посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Тимчасово виконувачем обов'язків наставника став Ігор Климовський.

Також нещодавно з'явилася інформація, що колишній гравець київського "Динамо" Горан Сабліч може стати наставником "Олімпіка".