"Інспектували заклад": звинувачений у рейдерстві міністр Гутцайт прокоментував скандал

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт спростував звинувачення у рейдерстві. Борець вільного стилю Богдан Грицай опублікував відео, на якому Гутцайт начебто намагається захопити олімпійський коледж. Міністр переконує, що коледж інспектували.

На відео, комісія й інспектувала заклад

Грицай опублікував відео за 2018 рік, на якому Гутцайт перебуває біля коледжу імені Івана Піддубного у Києві. Гутцайт розповів, що коледж інспектувала комісія, інформує "Главком".

Дізнайтеся більше Грицай звинувачує міністра Гутцайта у рейдерстві: борець опублікував відео ймовірного захоплення

За словами міністра, на сайті КМДА є розпорядження мера Віталія Кличка від 27 червня 2018 року про створення комісії з перевірки використання бюджетних коштів Олімпійським коледжем імені Піддубного.

Він заявив, що розпорядження було реакцією на звернення педагогів та їх занепокоєння щодо керівництва коледжу. "Главком" опублікував лист викладачів.

Гутцайт переконує, що входив до комісії. На той час, як стверджує міністр, він був директором Департаменту молоді та спорту.

Власне, на цьому відео, комісія й інспектувала заклад. Але тоді керівництво коледжу не впустило комісію здійснити перевірку. Ми викликали поліцію і цей виклик, звісно, задокументований,

– заявив Гутцайт.

Версія Грицая

Богдан Грицай, який став відомий після публічних конфліктів з Олександром Усиком, вважає, що з емлю намагаються "відібрати".

За словами спортсмена, коледж розташований на 16 гектарах столичної землі і є "ласим шматком для забудовників, наближених до мера Києва".

Борець переконує, що одним з виконавців "плану ліквідації коледжу" був Гутцайт.

Читайте також Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо

Також на відео Гутцайт зателефонував Руслану Савлохову – тодішньому тренерові збірної України з вільної боротьби. Міністр каже, що намагався з'ясувати, хто такий Грицай.

"Я не знав з вигляду ні Грицая, ні ще одного хлопця, який був поряд і теж представився представником збірної з боротьби. Хотів запитати Руслана Сослановича, що то за борці", – додав міністр.