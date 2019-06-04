Instagram розблокував акаунт моделі, що вибігла на грі Ліги чемпіонів: вона поширила нове відео
Соціальна мережа Instagram розблокувала акаунт моделі Кінсі Тадеуш Воланські, яка стала головною "зіркою" фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом".
Число підписників моделі, яка вибігла на поле під час фінального матчу, вже сягнуло 2,5 мільйона.
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Напередодні Instagram заблокував сторінку моделі. Ймовірно, це було пов'язано з її вчинком під час матчу в Мадриді.
Проте сьогодні сторінка дівчини, яка знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated, знову доступна.
Воланські опублікувала відео зі своїм забігом й написала, що вона повернулася.
У фіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" легко переміг "Тоттенхем" з рахунком 2:0. Це шостий титул для англійського клубу.
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