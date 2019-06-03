Instagram заблокував сторінку спокусливої моделі, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів

Відома модель Кінсі Тадеуш Воланські, яка вибігла на футбольне поле під час фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом", отримала покарання за свій вчинок.

Сторінку моделі в Instagram заблокували після того, як воно вибігла на футбольне поле.

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Число підписників моделі, яка знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated, після знаменитого забігу по полю "Ванда Метрополітан" збільшилася вдвічі – з 300 тисяч до 600.

Через це дівчина отримала бан від соцмережі. Її акаунт в Instagram виявився заблокований, ймовірно, у зв'язку з подіями, які відбулися на стадіоні в Мадриді.

У фіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" легко переміг "Тоттенхем" з рахунком 2:0. Це шостий титул для англійського клубу.