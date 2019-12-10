"Інтер" прикро програв "Барселоні" та залишився за бортом Ліги чемпіонів: відео

У 6 турі Ліги чемпіонів "Інтер" приймав каталонську "Барселону". Італійський клуб зазнав поразки, яка залишила "Інтер" за бортом плей-оф Ліги чемпіонів.

Інтер – Барселона 1:2

Голи: Лукаку, 44 – Перес, 23, Фаті, 87

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У матчі з "Барселоною" визначалася доля міланського клубу в Лізі чемпіонів. Перемога дозволяла "Інтеру" гарантовано зіграти в 1/8 фіналу. А ось нічия чи поразка залишала менше шансів, оскільки потрібно було надіятися на невдачу "Боруссії" Дортмунд у грі зі "Славією".

Для "Барселони" гра не мала жодного турнірного значення. Це підтвердив стартовий склад "блауграни", в якому вийшли Нето, Жуніор, Тодібо, Ваге, Аленья та Перес. Натомість Антоніо Конте виставив бойову одинадцятку.

Результативна перестрілка

Обидві команди досить жваво розпочали гру. На 8 хвилині Карлес Перес отримав точний пас і завдав удару з меж штрафного майданчика італійців. Однак Самір Хандановіч виконав робочий сейв, не дозволивши м'ячу влетіти в правий кут воріт.

"Інтер" відповів дуже гострим моментом у Ромелу Лукаку. Бельгієць став адресатом ювелірної навісної передачі у штрафний майданчик, де зумів "посадити" на п'яту точку оборонця гостей. Однак удар Ромелу встигли заблокувати.

На 19 хвилині "нерроадзурі" вдалося розгорнути ще одну небезпечну атаку, яка завершилася ударом Бірагі. Крістіано увірвався у штрафний та відгукнувся на передачу з флангу. Постріл Бірагі парирував Нето.

Через 4 хвилини "Барселона" несподівано відкрила рахунок у грі. Грізманн несподівано виконав передачу у штрафний "Інтера". Годін у боротьбі з Відалем намагався вибити м'яч, але той потрапив до Переса, який пробив повз Хандановіча – 1:0.

На 33 хвилині "Барселона" ледь не подвоїла перевагу. Після навісу у штрафний м'яч опинився у Лангле, який з вкрай близької відстані не поцілив у кут воріт Хандановіча. Центрбека пробачив халатність оборонців "Інтера".

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Міланці відповіли в італійському стилі. Мартінес прийняв вертикальний пас верхом і другим дотиком потужно пробив. Нето був на місці й витягнув складний удар. Не зумів врятувати Нето "Барселону" на 44 хвилині. Лаутаро Мартінес нав'язав боротьбу оборонцям та відкинув м'яч на Лукаку. Ромелу потужно пробив і м'яч після рикошету опинився у воротах – 1:1.

Болюче фіаско "Інтера"

Другу половину гри команди розпочали досить сонно. Перший гострий момент "Інтер" створив на 61 хвилині. Лукаку отримав можливість пробити з меж штрафного, але дивом не переграв голкіпера. Через три хвилини Мартінес класно виводив Лукаку віч-на-віч з Нето, але бельгієць не встиг до м'яча.

Першу нагоду в другому таймі "Барселона" мала на 68 хвилині. Де Йонг своєю передачею вивів на ударну позицію Відаля. Артуро пробив у дотик, але трішки не влучив у правий нижній від Хандановіча кут.

На 72 хвилині шедевр намагався створити Мартінес. Лаутаро нав'язав боротьбу оборонцям та зумів відібрати м'яч. Аргентинець швидко добрався до меж штрафного й потужно пробив. На жаль для фанів "Інтера", м'яч закрутився від воріт. Через хвилину Нето в чергове врятував каталонців після удару Лукаку.

За досить короткий проміжок часу Мартінес зумів двічі відзначитися, але голи аргентинця були справедливо скасовані через офсайд. На 82 хвилині "Барселона" могла ховати шанси "Інтера" зіграти у плей-офф Ліги чемпіонів після стрімкої контратаки. У грі італійців залишив Перес, який невдало розпорядився м'ячем на завершальній стадії атаки.

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Що не зміг Перес, вдалося дебютанту Фаті. 17-річний нападник "Барселони", вийшовши на заміну, точним ударом у кут не залишив шансів Хандановічу, а відтак й "Інтеру". Італійці так і не змогли відігратися.

У паралельному матчі "Боруссія" Дортмунд вистраждала перемогу над "Славією" й набрала 3 очки. Здобуті бали дозволили "джмелям" посісти друге місце в групі F, випередивши "Інтер".

Інтер – Барселона відеоогляд першого тайму