Інтер – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У середу, 23 жовтня, міланський "Інтер" у центральному матчі третього туру Ліги чемпіонів прийме німецьку "Боруссію". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Поєдинок транслюватиме "Футбол 1".

Читайте також: Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця

Початок трансляції поєдинку "Інтер" – "Боруссія" Дортмунд на каналі "Футбол 1" о 21:50. Гра в Мілані розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч "Інтер" – "Боруссія" Дортмунд легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Після двох турів "джмелі" разом з "Барселоною" лідери у групі F. Обидві команди набрали по 4 очки. "Інтер" та чеська "Славія" ділять третю сходинку, маючи у своєму активі по 1 балу.