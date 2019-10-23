Інтер – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

48 Читать новость на русском
Інтер – Боруссія Д: де дивитися онлайн матч 23 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Інтер – Боруссія Дортмунд: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/bvb

У середу, 23 жовтня, міланський "Інтер" у центральному матчі третього туру Ліги чемпіонів прийме німецьку "Боруссію". Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Поєдинок транслюватиме "Футбол 1".

Читайте також: Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця

Початок трансляції поєдинку "Інтер" – "Боруссія" Дортмунд на каналі "Футбол 1" о 21:50. Гра в Мілані розпочнеться о 22:00.

Дивитися онлайн матч "Інтер" – "Боруссія" Дортмунд легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Після двох турів "джмелі" разом з "Барселоною" лідери у групі F. Обидві команди набрали по 4 очки. "Інтер" та чеська "Славія" ділять третю сходинку, маючи у своєму активі по 1 балу.

blog_ava
У Німеччині прокоментували ситуацію із розведенням військ на Донбасі
сьогодні
3209
Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Боруссія Д ФК Інтер Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
сьогодні 07:35 Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 22 жовтня
Ігор Саджениця 1332
Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
22 жовтня 23:52 Гол Маліновського не допоміг "Аталанті" уникнути непристойного розгрому від "МанСіті": відео
Михайло Гема 508
Українець Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай: відеоогляд яскравого бою
22 жовтня 13:02 Українець Мезенцев став чемпіоном світу з муай-тай: відеоогляд яскравого бою
Юрій Семенюк 1370
У Парижі презентували логотип Олімпіади-2024: символами стали медаль, полум'я і Маріанна
22 жовтня 12:33 У Парижі презентували логотип Олімпіади-2024: символами стали медаль, полум'я і Маріанна
Юрій Семенюк 232
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
22 жовтня 11:30 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
Юрій Семенюк 1758
Новини
Більше новин
Залиште відгук