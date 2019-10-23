"Інтер" переміг дортмундську "Боруссію" та закрутив інтригу в групі з "Барселоною": відео

У середу, 23 жовтня, "Інтер" в рамках Ліги чемпіонів вдома переміг віцечемпіона Німеччини дортмундську "Боруссію". Перемога дозволила міланцям вийти на другу сходинку в групі F.

Інтер – Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Мартінес, 22, Кандрева, 89

Незабитий пенальті: Мартінес, 83 (Інтер)

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До поєдинку обидві команди підійшли з кадровими втратами. Господарі поля не могли розраховувати на Алексіса Санчеса й Даніло Д'Амброзіо. Водночас "джмелям" не міг допомогти капітан Маркос Ройс та лідер атак Пако Алькасер. Натомість Люсьєн Фавр повернув до складу Санчо, якого відсторонив від попередньої гри через пізнє повернення зі збірної Англії.

Перші хвилини команди придивлялися одна до одної й складалося враження, що Антоніо Конте та Люсьєн Фавр готуються до шахової партії. Однак міланці несподівано відкрили рахунок. На 22 хвилині Стефан Де Врей не знайшов ніякого іншого рішення, як виконати передачу за спини оборонців "джмелів". Лаутаро Мартінес зумів уникнути положення поза грою, адже Ніко Шульц не дотримався офсайдної лінії. Аргентинець майстерно обробив м'яч та переграв голкіпера 1:0.

Здавалося, що гол Мартінеса відкриє гру, але ні. Команди майже однакову кількість часу володіли м'ячем, а до кінця тайму награли тільки на один гострий момент. У компенсований до першого тайму час Санчо з гострого кута намагався переграти Хандановича. Словенський голкіпер зумів залишити ворота недоторканими, здійснивши хороший сейв.

Після перерви Ханданович вдруге довів свою кваліфікацію. На 63 хвилині Брандт вистрілив з-за меж штрафного. М'яч після рикошету летів у правий нижній від воротаря кут. Ханданович вчасно склався та здійснив сейв. Наступний стовідсотковий шанс "джмелі" мали на 75 хвилині. Санчо пробив з меж штрафного у кут, але захисники не дозволили м'ячу залетіти у ворота.

На 83 хвилині "Інтер" міг зняти всі питання щодо переможця гри. Хуммельс у штрафному збив Себастьяна Еспозіто – пенальті. Одинадцятиметровий вирішив виконати Мартінес, однак Бюркі здійснив сейв та залишив свою команду в грі. Та крапку в матчі міланцям таки вдалося поставити. На 89 хвилині підопічні Конте втекли в контратаку. Кандрева вийшов на ударну позицію та легко обіграв Бюркі – 2:0.

"Боруссія" фізично не мала часу, що відігратися, відтак вперше програла в цій кампанії. Завдяки перемозі "Інтер" наздогнав "Боруссію" у турнірній таблиці групи F. Тепер обидва клуби мають по 4 очки. Лідирує "Барселона", яка набрала на три бали більше.

Інтер – Боруссія Дортмунд відеоогляд першого тайму