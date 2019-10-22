Інтер – Боруссія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Інтер – Боруссія Д: прогноз і ставки на матч 23.10.2019 – Ліга чемпіонів
Інтер – Боруссія прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/Inter

Одним з найцікавіших матчів середи, 23 жовтня, в Лізі чемпіонів буде протистояння італійського "Інтера" та німецької "Боруссії" з Дортмунда. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому протистоянні.

Інтер – Боруссія. Прогноз

Це матч, де букмекери не можуть визначити фаворита зустрічі. При цьому що саме ці дві команди між собою і розіграють другу путівку в плей-офф Ліги чемпіонів (за умови, що "Барселона" таки фінішує першою).

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Ще один важливий момент – виступ "Інтера" у Лізі чемпіонів. Якщо в чемпіонаті Італії команда розпочала дуже потужно, аж поки не програла "Ювентусу" вдома (єдина поразка), то в єврокубках поки грає невдало. У першому матчі команда заледве врятувала нічию проти чеської "Славії" вдома. А після цього на виїзді поступилася "Барселоні", хоча забили вже на 3-й хвилині зустрічі.

Дещо краще виступає "Боруссія". Але  не в чемпіонаті, де команда лише у попередній грі вдома перервала серію з трьох нічийних матчів. Натомість у Лізі чемпіонів була нічия з "Барселоною", коли Ройс не забив пенальті, але на виїзді без особливих проблем була здобута перемога над "Славією".

Прогноз букмекерів на матч Інтер – Боруссія

Тож не варто дивуватися, що ставка на перемогу "Інтера" коливається 2,2-2,3. На перемогу "Боруссії" – 3,10-3,30.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Боруссія Д ФК Інтер Спорт Футбол Новини Спорту
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