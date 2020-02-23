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"Інтер" і "Наполі" на тижні мають єврокубкові матчі – чи перенесуть поєдинки через коронавірус

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"Наполі" / twitter.com/sscnapoli

В Італії зросла кількість хворих на коронавірус. Станом на 23 лютого відомо про 113 випадків зараження, через що вже були перенесені матчі чемпіонату Італії з футболу.

Наступного тижня дві італійські команди мають зіграти домашні єврокубкові матчі. "Наполі" 25 лютого чекає зустріч з "Барселоною" у Лізі чемпіонів, а "Інтер" 27 лютого повинен прийняти у Лізі Європи болгарський "Лудогорець".

До теми: Матч команди українця Маліновського в Італії перенесли через спалах коронавірусу

Наразі в УЄФА не повідомляли, що поєдинки перебувають під загрозою зриву. За інформацією видання la gazzetta dello sport, матч "Інтера" може пройти за порожніх трибун.

Проведення матчу за порожніх трибун наразі пріоритетний варіант. Також гру можуть перенести.

Щодо поєдинку "Наполі" – "Барселона", то наразі немає інформації, що гру планують перенести.

Як повідомляє журналіст ESPN Мої Льоренс, вся група гравців і співробітників "Барселони" пройде вимір температури тіла. У разі виявлення температури хворі будуть негайно направлені в лікарню.

Що відомо про коронавірус в Італії?

Спочатку в Італії перенесли близько 40 матчів у нижчих дивізіонах. Все через те, що коронавірус виявили в одного з футболістів "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії.

Він став першим жителем регіону, в якого виявили Covid-19. Загалом в Італії померло двоє людей від коронавірусу.

Наразі у п'яти регіонах Італії відомо про 113 випадків коронавірусу COVID-19:

Ломбардія – 89 людей;
Венето – 16 людей;
П’ємонт – 3;
Емілія-Романья – 3;
Лаціо – 2;


Міфи та правда про коронавірус/ інфографіка 24 каналу

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Ліга чемпіонів Ліга Європи ФК Барселона ФК Інтер Наполі Коронавірус 2020 Спорт Футбол
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