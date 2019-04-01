"Лаціо" здобув важливі три очки в матчі з "Інтером": відео

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Інтер - Лаціо: відео голів, огляд матчу Чемпіонату Італії
Інтер – Лаціо: результат

У центральному протистоянні 29 туру чемпіонату Італії "Інтер" на домашньому полі мінімально поступився "Лаціо".

Інтер – Лаціо 0:1
Голи: Мілінковіч-Савіч, 13

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Гості з Риму шокували "нерадзуррі" вже на 13 хвилині зустрічі, результативний удар на рахунку сербського півзахисника Сергія Мілінковіча-Савіча. Луїс Альберто з кута штрафного навісив на дальню штангу, і Мілінковіч-Савіч в боротьбі із захисником зумів завдати удару головою – 0:1.

Другий тайм пройшов за схожим сценарієм: "Інтер" володів м'ячем, але небезпечніше були атаки римлян. Кайседо не реалізував вихід один на один, Хандановіч впорався з непростим ударом Іммобіле. У господарів було більше ударів, але ще більше – навісів, з якими без особливих зусиль справлялася оборона "Роми".

Єдине взяття воріт виявилось вирішальним і підопічні Сімоне Індзагі здобули 3 очки. "Інтер" залишається на 3 позиції з 53 очками, "Лаціо" на 5 сходинці, набравши 48 пунктів.

Відео голів та огляд матчу Інтер – Лаціо

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Теги: Спорт Футбол ФК Інтер
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