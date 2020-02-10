"Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео

"Інтер" та "Мілан" в неділю, 9 лютого, зіграли в Derby della Madonnina. Сам матч запам'ятався великою кількістю моментів, різними таймами та вольовою перемогою "Інтера".

Інтер – Мілан 4:2

Голи: Брозовіч, 51, Весіно, 53, Де Врей, 70, Лукаку, 90+3 – Ребіч, 40, Ібрагімовіч, 45+1

У цьому матчі команди на двох забили аж шість голів. Ще тричі гравці влучали у рамку воріт. Першим це зробив "міланіст" Чалханоглу. На це господарі відповіли ударом Весіно, але якраз туди, де перебував Доннарумма.

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Та все ж глядачі побачили голи ще у першому таймі. І обидва вони влетіли у ворота "Інтера". І до них був причетний Ібрагімовіч. Спочатку швед виграв повітряну дуель в суперника, скинувши під удар Ребічу. А згодом і сам Златан відзначився, головою пробивши в протихід воротарю після подачі з кутового. Сталося це вже перед самим свистком на перерву.

Та втримати перевагу у два голи і виграти цей матч "Мілану" не вдалося. Ключовим у другому таймі став відрізок між 51-ю та 53-ю хвилинами. Спочатку Брозовіч завдав гарматного удару з-за меж штрафного майданчика злету. А після цього Весіно таки зумів забити після пасу Санчеса.

На 70-й хвилині вже "Інтер" був попереду. Після подачі з кутового Де Врей пробив у падінні, і м'яч за траєкторією, недосяжною для голкіпера, залетів під перекладину воріт.

Відзначитися за "Інтер" міг і Еріксен. Але м'яч після удару півзахисника зі штрафного влучив у перекладину.

Врятувати нічию у цьому матчі для "Мілану" мав шанс Ібрагімовіч. Та він влучив у штангу. А після цього забив Лукаку. Після навісу з флангу бельгієць без особливого опору К'єра пробив головою та встановив остаточний рахунок у матчі 4:2.

Відеоогляд матчу Інтер – Мілан

"Інтер" виграє та зрівнюється з "Ювентусом", який сенсаційно програв "Вероні", за набраними очками. Команди ділять перше-друге місця. "Мілан" же на десятій позиції.