"Наполі" переміг "Інтер" та наблизився до фіналу Кубка Італії: відео

"Наполі" зробив перший крок до фіналу Кубка Італії сезону 2019/2020. У першому матчі півфінального протистояння неаполітанці на виїзді перемогли "Інтер".

Інтер – Наполі

Гол: Руїс, 57

До слова: "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео

Перший момент у грі на 11 хвилині мав Дріс Мертенс. Бельгієць звільнився від опіки суперника, підхопив пас на межі карного майданчика та непогано пробив. М'яч пролетів трохи вище воріт.

"Інтер" вперше відповів на 17 хвилині. Лаутаро Мартінес, який пропускав гру з "Міланом", змарнував чудову нагоду забити.

Після ідеальної поперечної передачі в штрафний майданчик Лаутаро Мартінес вистрибнув та пробив головою, але спрямував м'яч над поперечиною.

Уже в компенсований до першого тайму час Пьотр Зеліньскі підхопив м'яч після точного пасу в штрафний майданчик, але з його ударом впорався воротар.

По перерві неаполітанці відкрили рахунок. Фабіан Руїс прорвався крізь лінію захисту і забив блискучий гол з-за меж штрафного майданчика, пробивши впритул із лівою стійкою.

Відео голу Руїса

Після цього "Інтер" безуспішно намагався відігратися. Єдиний гострий момент "нерроадзурі" створили аж у компенсований до другого тайму час.

Даніло Д'Амброзіо був дуже близький до того, щоб забити. Він отримав передачу в штрафному майданчику, але не вигадав нічого кращого ніж пробити саме туди де стояв Девід Оспіна.

Таким чином, "Наполі" перемагає в першій грі. Матч-відповідь відбудеться 5-го березня.