Інтер – Мілан: прогноз букмекерів на "міланське дербі"

9 лютого "Інтер" прийматиме "Мілан" в рамках 23 туру чемпіонату Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в "міланському дербі".

Інтер – Мілан. Прогноз букмекерів

Після 22 турів чемпіонату Італії "Інтер" займає друге місце в Серії А. Зараз в активі у "інтеристів" є 51 очко, від "Юве" вони відстають на 3 бали. В останньому матчі у чемпіонаті команда Конте взяла верх над "Удінезе" (2:0).

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Другий клуб з Мілана зараз розташовується на восьмій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Італії з 32 балами в запасі. Від єврокубкової зони команда відстає лише за другорядними показниками. 2 лютого "Мілан" розійшовся миром з "Вероною" (1:1).

Нагадаємо, що матч Інтер – Мілан відбудеться у неділю, 9 лютого. Початок зустрічі – о 21:45.

Перемога "Інтера" в дербі оцінюється коефіцієнтом 2,10, на нічию букмекери пропонують котирування 3,40, а на перемогу "Мілана" – 3,95.

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Інтера" 1,98. На те, що "Милан" переможе – 4,10. Цікаво, що нічийний результат є більш ймовірним – 3,50.

Щодо голів, то у них на азіатському тоталі "більше 2,25" стоїть коефіцієнт 1,77. На "менше 2,25" – коефіцієнт 2,12.

Прогноз Marathonbet

Їх експерти теж прогнозують перемогу "Інтера" з коефіцієнтом 1,98. Перемога "Мілану" – 4,30. Нічия – 3,50.

Щодо кількості голів, то в матчі їх може бути два або три. Так, "тотал матчу більше 2,5" оцінено в 1,86, натомість "тотал матчу" менше 2,5" – 2,05.