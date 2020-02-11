Інтер – Наполі: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Кубка Італії

У середу, 12 лютого, відбудеться перший півфінал Кубка Італії. "Інтер" у Мілані прийме "Наполі". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Інтер – Наполі: прогноз

У Кубку Італії команди грають два матчі. Таким чином, за підсумками поєдинку на стадіоні "Джузеппе Меацца" навряд чи визначиться фіналіст. "Інтер" ще чекатиме складний виїзд на "Сан-Паоло" 5 березня.

Наразі "нерроадзурі" мають піднесений настрій, адже на вихідних у драматичному матчі перемогли "Мілан". Натомість неаполітанці потрапили в "турбулентність". Неаполітанці то виграють в "Ювентуса", то програють "Лечче".

Як це було: "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео

Прогноз Фаворит Спорт

Фахівці "Фаворит Спорт" вважають "Інтер" фаворитом поєдинку. Перемогу "нерроадзурі" в першому матчі букмекери оцінили коефіцієнтом 2,06.

Перемога "Наполі" у виїзному поєдинку оцінена коефіцієнтом 3,55. Нічия у грі – 3,45.

Прогноз Pari Match

"Інтер" один з рекордсменів Кубка Італії. Міланці зіграли 13 фіналів, з яких виграли сім. В активі "Наполі" 9 фіналів і 5 трофеїв. Букмекери дали прогноз, хто вийде у фінал.

На те, що "Інтер" спробує здобути 8-й Кубок Італії – коефіцієнт 1,91. Якщо у фінал за сумою двох матчів пройде "Наполі" – коефіцієнт 1,95.

Прогноз 1xbet

Одним з ключових нападників "Інтера" у цьому сезоні є Ромелу Лукаку. В Кубку Італії бельгієць забив 2 голи. Коефіцієнт на те, що Ромелу заб'є свій черговий гол – 2,2.

На думку фахівці, у складі "Наполі" найбільше шансів забити гол має Аркадіуш Мілік. Коефіцієнт на його гол 2,7.

В іншому півфіналі Кубка Італії зійдуться "Мілан" та "Ювентус".