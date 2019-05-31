"Інтер" офіційно отримав нового головного тренера
Новим наставником міланського "Інтера" став італійський фахівець Антоніо Конте.
Угода фахівця і клубу діє до 2022-го року. Про інші деталі угоди поки невідомо, повідомляє офіційний сайт клубу.
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"Антоніо Конте – один з найкращих тренерів. Я впевнений, що він допоможе нам досягти нашої мети і виконати нашу місію, яка завжди залишалася тією ж: знову зробити цей клуб одним з найкращих у світі", – сказав президент "Інтера" Стівен Чжан.
Конте очолював "Ювентус" з 2011-го по 2014 рік, після чого почав роботу в збірній Італії. Після двох років з національною командою фахівець перебрався в "Челсі", звідки був звільнений влітку минулого року і з того моменту перебував без клубу.
До слова, "нерадзуррі" під керівництвом Лучано Спаллетті зайняли четверте місце в Серії А і пробилися в Лігу чемпіонів. 30 травня міланський клуб оголосив про відхід фахівця. Він був призначений головним тренером "Інтера" в червні 2017 року.
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