"Інтер" та "Рома" в божевільному матчі не виявили сильнішого: відео

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Інтер – Рома огляд матчу та відео голів 20 квітня 2019 - чемпіонат Італії
Інтер – Рома: результат матчу та відео голів / twitter.com/officialasroma

Міланський "Інтер" та римська "Рома" не змогли виявити сильнішого у 33-у турі чемпіонату Італії з футболу. Команди розписали результативну нічию на "Джузеппе Меацца".

Інтер – Рома 1:1
Голи: Перішич, 61 – Ель-Шаараві, 14

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Обидва клуби ведуть боротьбу за найвищі місця у Серії А. Якщо "Інтер" впевнено утримує третю сходинку, то "Рома" – п'ята й може наступного сезону залишитися без Ліги чемпіонів. Щоб покращити своє становище "вовкам" обов'язково потрібно було перемагати.

Перший небезпечний момент на старті матчу виник у Коларова. Боснієць отримав передачу від Джеко й з-за меж штрафного потужно пробив по воротах "Інтера", але м'яч пролетів повз. Господарі відповіли не менш гостро. Мартінес ударом головою замкнув навіс з флангу. Міранте у карколомному стрибку парирував "мертвий" удар.

Та першими відкрили рахунок саме гравці "Роми". Ель-Шаараві блискуче прорвався лівим флангом, змістився у центр і потужно пробив. Ханданович не зміг відбити удар – 0:1. Згодом "Інтер" відповів декількома гострими атаками. Спершу Асамоа здійснив рейд до штрафного гостей і пробив. М'яч після рикошету від Фасіо ледь не залетів у ворота. Ударом головою замикав навіс Д'Амброзіо, але м'яч теж полетів повз.

По перерві "Інтеру" вдалося відігратися. Д'Амброзіо виконав прекрасну передачу на Перішича, яку хорват замкнув потужним ударом головою. Через деякий час міланці могли вийти вперед, оскільки заробили небезпечний штрафний. Проте Перішич пробив вище. "Рома" відповіла ударом Пеллегріні, але Ханданович забрав м'яч, який летів у кут. Під завісу матчу чи не останній момент змарнував Мартінес. Весіно віддав прекрасну передачу з флангу, однак нападник пробив значно вище воріт.

Таким чином, команди розійшлися результативним миром. "Інтер" після цієї гри набрав 61 очко й далі утримує третю сходинку. "Рома" наразі п'ята, але може опуститися на шосте місце, якщо свій матч виграє "Аталанта".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер Рома
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