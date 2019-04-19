Інтер та Рома зійдуться у битві за Лігу чемпіонів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Італії

Міланський "Інтер" та римська "Рома" ведуть боротьбу за найвищі місця у чемпіонаті Італії. У 33 турі команди зустрінуться у Мілані. Наразі "Інтер" утримує третю сходинку, а "Рома" – п'яту.

Прогноз на матч "Інтер" – "Рома"

І "Рома" й "Інтер" претендують на те, щоб у наступному сезоні представляти Італію в єврокубках. Обидві команди борються за місця у топ-4, щоб восени грати в Лізі чемпіонів. Наразі справи кращі в "Інтера", який утримує третю сходинку з 60 очками. "Рома" на п'ятому місці й програє "вовкам" 6 очок.

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Прогноз Фаворит Спорт

Попередні дві зустрічі "Інтера" та "Роми" в Серії А завершувалися нічиїми. Коефіцієнт на цей результат – 3,90. Перемогу "Інтера" букмекери оцінили в 1,75. Виїзна звитяга "вовків" – 4,55.

Поєдинки між клубами зазвичай багаті на голи. Востаннє очна зустріч міланців з римлянами завершилася без голів ще в березні 2014-го року. Коефіцієнт на те, що обидві заб'ють – 1,60. Нічия без голів – 2,25.

Прогноз Pari Match

Після того, як "Рому" знову очолив Клаудіо Раньєрі, команді вдалося виграти два матчі та один зіграти внічию. Коефіцієнт на те, що столичний клуб продовжить перемагати й здолає "Інтер" – 4,70. Водночас міланці у рідних стінах не виграють три матчі поспіль. Коефіцієнт на перемогу "Інтера", яка перерве невдалу серію, – 1,79. Нічия – 3,90.

Перемогу "Інтера" в один м'яч букмекери оцінили в 3,70, а звитягу "Роми" в один гол – 5,70. Коефіцієнт на те, що міланці переможуть і не пропустять – 3,10. Аналогічний результат на користь гостей – 7,00.

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Прогноз Winline

Перемога може дозволити "Ромі" увійти в топ-4, але тільки у тому випадку, якщо свій матч не виграє "Мілан". Коефіцієнт на успіх підопічних Раньєрі – 4,45. Водночас перебуванню "Інтера" у топ-4 наразі нічого не загрожує. Міланців може навіть влаштувати нічия, на яку коефіцієнт 3,84. Перемога "нерроадзурі" – 1,77.

Найкращим бомбардиром "Інтера" у цьому сезоні є Мауро Ікарді. Коефіцієнт на те, що аргентинець заб'є гол – 2,05. Якщо ж гол Мауро буде першим у матчі, то на це коефіцієнт 4,21. Голеадором "вовків" є Стефан Ель-Шаараві, в активі якого 9 м'ячів. Коефіцієнт на те, що він знову відзначиться – 3.34.

Поєдинок 33 туру Серії А "Інтер" – "Рома" відбудеться у суботу, 20-го квітня. Початок гри, о 21:30. Результат матчу читайте на Спорт24.

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