Інтер – Рома: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Італії

У п'ятницю, 6 грудня, "Інтер" на домашньому полі прийматиме "Рому" в рамках чемпіонату Італії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Інтер – Рома. Прогноз букмекерів

Після успішної трансферної політики і запрошення на пост Антоніо Конте "Інтер" в цьому році реально бореться за чемпіонство в Серії А з "Ювентусом". Зараз "Мілан" йде на першому рядку, але відрив від "Юве" мінімальний і становить всього 1 очко.

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Рома все ще не готова конкурувати за чемпіонство з тим же "Інтером", але на Лігу чемпіонів ставку робить. На початку сезону у "джалороссі" багато чого не виходило, але на останньому відрізку вдалося істотно поліпшити фінансове становище і піднятися на 5-й рядок.

Нагадаємо, що матч Інтер – Рома відбудеться у п'ятницю, 6 грудня. Початок зустрічі – о 21:45.

Букмекери надали перевагу "Інтеру" у цьому матчі. Коефіцієнти на перемогу "Інтера" 1,90-2, а на звитягу "Роми" – 3,70-3,90.

Прогноз PariMatch

У них коефіцієнт на перемогу "Інтера" 1,91. На те, що "Рома" переможе – 3,90. Цікаво, що нічийний результат є більш ймовірним – 3,85.

Щодо голів, то у них на азіатському тоталі "більше 2,75" стоїть коефіцієнт 1,79. На "менше 2,75" – коефіцієнт 2,10.

Прогноз MelBet

Їх експерти прогнозують перемогу "Інтера" з коефіцієнтом 1,89. Перемога "Роми" – 3,84. Нічия – 3,88.

Щодо кількості голів, то в матчі їх може бути два або три. Так, "тотал матчу більше 2,5" оцінено в 1,60, натомість "тотал матчу" менше 2,5" – 2,10.