"Інтер" та "Мілан" представили два проєкти нового стадіону: вражаючі фото сучасних арен

Італійський клуб "Інтер" представив два проєкти нового стадіону, розроблених спільно з "Міланом". "Нероадзуррі" й "россонері" продовжать виступати на одному стадіоні.

Місткість нової арени, яка буде збудована біля "Джузеппе Меацца", складе близько 60 тисяч.

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Загальна сума інвестицій, яка буде залучена до будівництва, складе близько 1,2 мільярда євро.

Проєкт стадіону "The Rings of Milano" належить архітектору Девіду Маніці.

"The Rings of Milano складаються з двох культових кілець, які зчеплені й відокремлені один від одного в ідеальній рівновазі, символізуючи історію про те, як два клуби назавжди протистоять один одному й тепер об'єднані у своєму прагненні зберегти одну з найбільш легендарних традицій Мілана", – йдеться на сайті "Інтера".

Кільця стадіону об'єднують у собі як світлодіодні, так і архітектурні рішення для брендингу та зміни команди між матчами. Новий стадіон Мілана ретельно інтегрований у розробку більш широкого генерального плану, який пожвавить і перетворить Сан-Сіро в парк і розважальний район, щоб жителі Мілана могли насолоджуватися ним цілий рік, зберігаючи первісне розташування поля і переосмислюючи його як подарунок спільноті, щоб насолоджуватися,

– зазначено в повідомленні.



Проєкт стадіону The Rings of Milano/ Фото: inter.it

На території, прилеглій до стадіону, буде побудований туристичний і розважальний центр, який дасть порядку 3500 робочих місць.

Другий проєкт належить компанії Populous і називається "Собор" (The Cathedral).

"Собор" черпає натхнення у двох найзнаменитіших будівлях Мілана; Дуомо і Галереї Мілана", – йдеться у повідомленні. Фасад будівлі буде скляний.

У повідомленні "Інтера" йдеться, що стадіон спроєктований як найбільш стійкий у Європі: "галерея природним чином охолоджується і пасивно нагрівається, фотоелектричні панелі вирівнюють дах стадіону, а вся дощова вода збирається з даху і використовується повторно".



Проєкт стадіону The Cathedra/ Фото: inter.it

Як відомо, навесні 2018-го керівництво італійського "Мілана" вирішило знести стадіон "Сан-Сіро", який також називається "Джузеппе Меацца". У цьому вони підтримали інший міланський клуб – "Інтер". Обидві команди граються домашні матчі на "Сан-Сіро".

"Сан-Сіро" був відкритий у 1926 році та вже пережив декілька реновацій. Він приймав матчі двох чемпіонатів світу (в 1934 та 1990 роках), два фінали Кубка європейських чемпіонів (1965 та 1970 років) та два фінали Ліги чемпіонів (у 2001 та 2016 роках). Він вміщає 80 тисяч осіб. власником стадіону є міська влада Мілану.