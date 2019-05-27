"Інтер" у драматичному матчі з двома вилученнями вирвав перемогу над "Емполі" та потрапив до ЛЧ

У італійській Серії А зіграли останній тур. Тут визначилися дві команди, які зіграють у Лізі чемпіонів наступного сезону. А також клуби, які представлятимуть Італію в Лізі Європи.

Інтер – Емполі 2:1

Голи: Кейта, 51, Наінгголан, 81 – Траоре, 76

Вилучення: Кейта, 90+7 – Перуккіні, 90+8

Нереалізований пенальті: Ікарді, 61

Командам на стадіоні "Джузеппе Меацца" довелося переграти майже десять хвилин у другому таймі. І напруга у них не зменшувалася. "Інтеру" треба було перемагати, щоб зберегти собі місце у топ-4. Воно гарантувало б команді потрапляння у лігу чемпіонів на наступний сезон. "Емполі" треба було перемагати, щоб обходити "Дженоа" та покидати зону вильоту.

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Але у першому таймі голів глядачі не побачили. Хоча небезпечно пробивав Асамоа. Але й "Емполі" відповів ударом Боріні – врятував Хандановіч.

У цей час "Мілан" вже вигравав на виїзді в "СПАЛ" та обходив своїх принципових суперників в боротьбі за четверте місце.

Вийти вперед "Інтер" зумів на початку другого тайму. Кейта отримав пас, обіграв декількох суперників та завдав потужного удару в кут воріт. Драговскі не зумів врятувати свою команду. А вже за хвилину "СПАЛ" зрівняв рахунок у паралельному матчі з "Міланом".

На 58-ій хвилині воротар "Емполі" збив у власному штрафному Ікарді. Арбітр призначив пенальті, але згодом переглянув повтор моменту. Три хвилини довелося витратити на це, але пенальті таки було призначено. Та Ікарді не зумів переграти Драговскі з позначки.

Ситуація для "Інтера" погіршилася, коли на 76-ій хвилині "Емполі" зрівняв рахунок – Траоре в дотик замкнув простріл Учана. До цього часу "Мілан" вже знову був попереду – Кессі з пенальті оформив дубль.

Та на 81-ій хвилині "Інтер" вийшов вперед. Після удару Весіно м'яч влучив у штангу та відлетів до Наінгголана, який в дотик відправив його за лінію воріт.

Після цього "Емполі" змарнував нагоду, коли м'яч влучив у перекладину воріт.

Кінець матчу відзначився не зарахованим забитим голом та двома вилученнями. На 90+5 хвилині "Емполі" отримав право на кутовий, на подачу якого пішов і воротар. Але "Інтер" відбився та виходив у швидку атаку. Ворота були порожніми, і Брозовіч ще зі своєї половини поля відправив м'яч за лінію воріт. Але радість була передчасною. Арбітр знову вдався до системи VAR. Він не тільки не зарахував гол, але й вилучив Кейта з поля. Гравець "Інтера" отримав другу жовту картку за фол проти воротаря, який біг до своїх воріт. Першу жовту картку Кейта отримав за надто радісне святкування забитого голу.

"Інтер" перемагає та наступного сезону зіграє в Лізі чемпіонів. "Емполі" наступний сезон проведе у Серії B.