"Інтер" вдома не зумів перемогти "Ювентус": відеоогляд матчу

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"Інтер" вдома не зумів перемогти "Ювентус": відеоогляд матчу

Центральним матчем 34-го туру італійської Серії А стала зустріч "Інтера" та "Ювентуса". Однак в Derby d'Italia командам сильнішого виявити не вдалося.

Інтер – Ювентус 1:1
Голи: Наінгголан, 7 – Роналду, 62

"Ювентус" підходив до цього матчу у статусі чемпіона Італії. Тож команда могла грати вже у своє задоволення. Хоча це й принципове дербі. Натомість "Інтеру" треба було перемагати, щоб і далі претендувати на друге місце у турнірній таблиці.

І саме "Інтер" першим вийшов вперед у цьому матчі. Неймовірний за красою та виконанням гол забив Наінгголан. Після подачі з кутового м'яч відлетів до нього, і бельгієць, не давши тому опуститися на землю, потужно пробив. Стрибок Щенсни не врятував "Ювентус".

Загалом "Інтер" у першому таймі створив декілька нагод, щоб піти на перерву за комфортного рахунку. Але більше забити команда з Мілану так і не змогла. "Ювентус" же у першому таймі майже нічого не створив попереду.

У другому таймі "нерадзуррі" продовжили тиснути на ворота суперника. Натомість пропустили самі. Роналду обігрався з Пянічем та потужно пробив у сам кут воріт. М'яч влетів під саму штангу. Для Роналду це став 600-гол на клубному рівні.

Матч так і закінчився у нічию. "Ювентус" – чемпіон. "Інтер" ж продовжує гонитву за другим "Наполі".

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Теги: Спорт Футбол Ювентус ФК Інтер Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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