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"Інтер" вийшов на дербі проти "Мілану" зі спеціальними нашивками через коронавірус: фото

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"Інтер" вийшов на матч з "Міланом" у нашивках в підтримку Китаю / twitter.com/Inter

Італійський "Інтер" має чимало спільного з Китаєм через власників клубу. Тож на матч проти "Мілану" гравці команди вийшли зі спеціальними нашивками.

На футболках гравців "Інтера" було написано китайськими ієрогліфами "Сьогодні та завжди! Разом як команда!". У такий спосіб "Інтер" підтримав Китай та місто Ухань через спалах коронавірусу.

До слова: "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео


Малюнок "Інтера" в підтримку Китаю (фото: twitter.com/Inter)


Форма "Інтера" на матч з "Міланом" з нашивкою (фото: twitter.com/Inter)

Що варто знати про спалах коронавірусу

  • Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня. Загальна кількість інфікованих – 40 540 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 3 383 людей.
  • Вперше коронавірус 2019-nCoV підтвердили в українця. 20-річний хлопець, у якого виявили хворобу, є членом екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців. Згодом зараженим виявився ще один українець.
  • Ймовірно, коронавірус має таке ж джерело походження, що й смертоносний вірус SARS-CoV, який забрав життя близько 900 людей.

Варто додати, що це не перша акція, яку робить "Інтер" з китайською тематикою. На матч чемпіонату Італії проти "Кальярі" команда вийшла у футболках з ієрогліфами в честь китайського Нового року. Все через те, що президентом "Інтера" є син президента китайської компанії Suning Group Стівен Чжан.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер Коронавірус 2020
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