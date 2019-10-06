Інтер – Ювентус: де дивитися онлайн матч чемпіонату Італії

Італійські "Інтер" та "Ювентус" зіграють принципове дербі у неділю, 6 жовтня. Переглянути його можна буде в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

Ексклюзивне право на трансляцію матчів чемпіонату Італії в Україні має "Медіа група України". Туди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий з них і покаже матч "Інтер" – "Ювентус". Початок трансляції о 21:40, сам матч розпочнеться о 21:45.

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Щодо онлайн-трансляції матчу "Інтер" – "Ювентус", то легально вона доступна лише на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Нагадаємо, "Інтер" та "Ювентус" йдуть на першому та другому місці в турнірній таблиці Серії А Обидві команди ще до цього не програвали у чемпіонаті. В "Інтера" шість перемог у шести матчах, а в "Ювентуса" п'ять перемог та нічия у матчі проти "Фіорентини".