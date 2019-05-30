"Інтер" залишився без головного тренера
Міланський "Інтер" офіційно оголосив про відставку головного тренера команди Лучано Спаллетті.
Італійський спеціаліст пропрацював в команді два сезони. Але так і не зумів добитися з ним жодних нагород. Хоча двічі виводив команду до Ліги чемпіонів.
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Хто очолить команду замість Спалетті – поки невідомо. Серед претендентів – Антоніо Конте та Жозе Моуріньо. Обоє зараз без клубів. А Моуріньо вже працював в "Інтері" у 2008-2010 роках. Саме тоді "Інтер" востаннє був чемпіоном Італії. Тоді ж команда виграла свою єдину Лігу чемпіонів.
До слова, головний конкурент "Інтера" – "Мілан" теж залишився без головного тренера.
Джерело: 24 канал
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