"Інтер" залишився без головного тренера

Міланський "Інтер" офіційно оголосив про відставку головного тренера команди Лучано Спаллетті.

Італійський спеціаліст пропрацював в команді два сезони. Але так і не зумів добитися з ним жодних нагород. Хоча двічі виводив команду до Ліги чемпіонів.

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FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 травня 2019 р.

Хто очолить команду замість Спалетті – поки невідомо. Серед претендентів – Антоніо Конте та Жозе Моуріньо. Обоє зараз без клубів. А Моуріньо вже працював в "Інтері" у 2008-2010 роках. Саме тоді "Інтер" востаннє був чемпіоном Італії. Тоді ж команда виграла свою єдину Лігу чемпіонів.

До слова, головний конкурент "Інтера" – "Мілан" теж залишився без головного тренера.