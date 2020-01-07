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"Інтер" завдяки принизливому голу розгромив "Наполі" і повернув собі перше місце: відео

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Наполі – Інтер: результат матчу і відео голів / twitter.com/inter

6-го січня відбувся центральний матч 18 туру Серії А. "Інтер" на виїзді переміг "Наполі" та повернув собі перше місце в турнірній таблиці.

Наполі – Інтер 1:3

Голи: Мілік, 39 – Лукаку, 14, 33, Мартінес, 62

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Гостям вдалося швидко відкрити рахунок у грі. Лукаку протягнув м'яч майже через все поле, у той час як Мартінес "стягнув" на себе оборонців.

Це дозволило бельгійському форварду без перешкод пробити у нижній кут і м'яч від стійки опинився у сітці – 1:0.

Через декілька хвилин міланці могли подвоїти перевагу. Потужний удар Лаутаро Мартінеса з меж штрафного парирував Мерет.

У середині першого тайму воротар "Наполі" все ж пропустив другий гол. Лукаку завдав соковитого удару, який Мерет повинен був відбити. Але голкіпер неаполітанців прикро відбив м'яч у свої ворота.

До перерви підопічні Дженнаро Гаттузо відіграли один гол. Кальєхон класно уникнув офсайду та віддав передачу уздовж лінії воріт на Міліка, який переправив м'яч у порожні ворота – 1:2.

Після перерви у воротах "Наполі" розписався Лаутаро Мартінес. Усе для аргентинця зробив центрбек господарів Манолас, який зупинив м'яч перед воротами. Мартінесу залишалося тільки переправити його у сітку воріт, що він і зробив.

3:1 – "Інтер" здобув переконливу перемогу та повернув собі перше місце в турнірній таблиці Серії А. Втім, таку ж кількість очок набрав і "Ювентус".

Наполі – Інтер відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Інтер Наполі
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