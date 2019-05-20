Міланський "Інтер" ще не гарантував собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон. Для того, щоб втриматися в топ-4 чемпіонату Італії, команді треба було не втрачати очки у матчі проти "Наполі". Натомість "Інтер" зазнав розгромної поразки.

Наполі – Інтер – 4:1

Голи: Зєлінскі, 16, Мертенс, 61, Руїс, 71, 79 – Ікарді, 81 (пен)

На початку матчу команди обмінялися небезпечними ударами. Але обійшлося без голів. Аж поки до м'яча не приклався Зєлінскі. Півзахисник пробив потужно у дальній верхній кут воріт, і Хандановіч не дотягнувся до м'яча. Відповідь від "Інтера" – удар Перішича. Але мимо.

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У другому таймі голів було більше. Забити вдалося Мертенсу. Бельгієць, чий ріст лише 1,69 м, забив головою після навісу з флангу.

"Інтеру" ж в цьому матчі явно не щастило. То Кулібалі винесе м'яч головою вже з лінії воріт після потужного удару суперника, то м'яч на себе прийме перекладина воріт.

У той час "Наполі" ж продовжив забивати. Дублем відзначився Руїс. Спочатку він забивав вже у порожній кут воріт після атаки команди (не зумів забити Мілік). А згодом – у ближній кут воріт.

Все, на що спромігся "Інтер" – гол престижу. І то – з пенальті.

"Наполі" перемагає. Але для команди, окрім психологічного факту, це мало ще значило. Команда і далі залишилася на другій позиції. "Інтер" втримався на четвертому місці. Але п'ятий "Мілан" відстає лише на одне очко.