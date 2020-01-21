"Інтер" зіграє матч чемпіонату Італії у спеціальних футболках з нагоди китайського Нового року

26 січня італійський "Інтер" зіграє матч чемпіонату проти "Кальярі". На цей матч команда вийде у спеціальних футболках.

Китайський Новий рік Чунь Цзе вважається найважливішим святом Китаю та країн Східної Азії. Попри те, що увесь світ вже живе у 2020 році, для азійських країн рік Білого Металевого Щура ще не настав. Офіційно Китайський Новий рік настане в суботу, 25 січня. Святкування Китайського Нового року відзначається за спеціальним місячним календарем. Перший день свята припадає на другий Молодик (фаза Місяця) після зимового сонцестояння. Тож Новий 2020 рік у Китаї розпочнеться 25 січня, а завершиться 30 січня. Кожного року випадають різні дні для святкування: від 12 січня і до 19 лютого.

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Як йдеться на сайті "Інтера", команда матч проти "Кальярі" зіграє у футболках з китайськими ієрогліфами. Футболка також була створена з логотипом, присвяченим року щура, та штампом традиційного східного стилю зі словом "Інтер", написаним китайською мовою всередині.

За нагоди китайського Нового року "Інтер" зняв відео з голкіпером Хандановічем у головній ролі. Він народився у рік щура за східним календарем, який і буде у 2020 році. Тож у відео він приймає вітання від партнерів по команді, поки намагається випити чай.

Варто відзначити, що "Інтер" – не перший клуб, який вирішив використати ієрогліфи з нагоди китайського Нового року. Ця традиція давно існує в НБА. Особливо – в клубах "Голден Стейт" та "Х’юстон". У перших – через чималу китайську діаспору в Сан-Франциско. А в "Х’юстоні" свого часу виступав китаєць Яо Мін, і цей клуб був другим за популярністю в Китаї. Аж до скандалу з твітом генменеджера команди Деріла Морі.

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