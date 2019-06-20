Інвестиція у майбутнє: тренер збірної України порадив "Мілану" купити Миколенка

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Андреа Малдера
Андреа Малдера / elitefootballcenter.com

Член тренерського штабу збірної України Андреа Малдера прокоментував інтерес "Мілана" до Віталія Миколенка. Італійський клуб начебто хоче купити в "Динамо" футболіста.

Цього тижня сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо повідомив, що "Мілан" проявляє інтерес до захисника "Динамо" та збірної України.

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Згодом на сайті Ді Марціо з'явилася інформація, що наставник збірної України Андрій Шевченко обговорив з технічним директором "Мілана" Паоло Мальдіні перехід молодого футболіста.

Малдера ж заявив, що для "россонері" ризиковано купувати Миколенка, але це може бути хорошою інвестицією у майбутнє.

Миколенко – молодий хлопець, який приєднався до збірної в цьому році. Ми стежили за ним в минулому сезоні, але через необхідність поставили його в склад раніше. Він здивував нас, з якою швидкістю йому вдалося вразити нас і завоювати місце в основі.

Він все ще молодий, він 2000 року народження. Йому вдалося знайти місце в складі "Динамо" в чемпіонаті невисокого рівня. Але, можливо, він ще не готовий до чемпіонатів з вищим рівнем, в цьому є ризик.

Миколенко цікавий на фізичному та технічному рівні. Він лівоногий, добре контролює м'яч, перспективний гравець. Трохи ризиковано "Мілану" його підписувати, але це може бути інвестицією у майбутнє,
– цитує Малдеру Sport Mediaset.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, вартість 20-річного Віталія складає лише 2 мільйони євро. Італійські ЗМІ пишуть, що "россонері" готові заплатити за українця 6-7 мільйонів євро.

Контракт Миколенка з "Динамо" чинний до літа 2023 року. У минулому сезоні Віталій став основним гравцем "Динамо" й зіграв 32 матчі. У них він забив 1 гол та віддав 5 результативних передач.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Динамо ФК Мілан
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