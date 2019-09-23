Іран скасував 40-річну заборону жінкам відвідувати футбольні стадіони

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Іран скасував 40-річну заборону жінкам відвідувати футбольні стадіони
/ Фото з відкритих джерел

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно заявив, що влада Ірану вирішили зняти заборону для жінок відвідувати футбольні стадіони, який був введений в 1979 році.

Він розповів, щл обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол, повідомляє BBC.

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Першим матчем, який зможуть  відвідати місцеві жінки, буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі, яка відбудеться 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Перед візитом делегації ФІФА стався інцидент з іранською вболівальницею Сахар Ходаярі, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити до в’язниці.


Сахар Ходаярі

Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять дівчини у всьому світі. Провідні правозахисні організації – Human Rights Watch, Amnesty International, а з ними й ФІФА вимагали від Ірану зняти заборону до 31 серпня 2019 року.

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Теги: Іран Футбол Спорт
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