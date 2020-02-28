Іранська футболістка померла від коронавірусу
23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новий коронавірусом. Футбольний світ через епідемію вводить запобіжні заходи.
Як повідомляє CGTN, іранська футболістка Ільхам Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
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Додамо, що раніше коронавірус сколихнув футбольну Італію, в якій довелося скасувати деякі матчі 25 туру Серії А та суттєво обмежити присутність преси і вболівальників на стадіонах. Перший випадок коронавірусу був виявлений у італійського футболіста Серії С.
В Ірані від коронавірусу померло 34 людини та у 338 осіб підтверджено інфікування Covid-19.
- Коронавірус Covid-19 розпочався з китайського міста Ухань. Потім він поширився по всій країні та перекинувся за її межі.
- Коронавірусом у світі заразилися понад 82 тисяч людей. З них лише близько 4 тисяч – за межами Китаю. Серед них і четверо українці, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess. Під підозрою і українка, яка приїхала в Італію.
- Станом на 27 лютого від коронавірусу померло 2810 осіб.
- В Італії підтверджений випадок зараження коронавірусом в одного з футболістів.
- В Італії через спалах коронавірусу перенесли футбольні матчі. Без глядачів відбудеться і тур Серії A 29 лютого – 2 березня. Серед них і принципове дербі "Ювентус" – "Інтер".
- Матч Ліги Європи в Мілані між "Інтером" та "Лудогорцем" проведуть без глядачів через запобіжні заходи в країні. Самі гравці "Лудогорця" прибули в Італію в спеціальних масках.
- Акції італійського футбольного клубу "Ювентус" впали на 14%. Падіння пов'язують з поширенням коронавірусу в Італії. У цілях безпеки "Ювентус" вже закрив свій клубний музей і призупинив тури по стадіону.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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