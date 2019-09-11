Іранська вболівальниця померла після самоспалення: її арештували за похід на стадіон

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Сахар Ходіярі померла
Сахар Ходіярі померла

Іранська вболівальниця Сахар Ходаярі (Sahar Khodayari) померла у лікарні. Вона здійснила акт самоспалення.

29-річну Сахар Ходаярі затримали у травні 2019 року, коли вона намагалася пробратися на стадіон, щоб переглянути гру своєї улюбленої команди "Естегляль" з Тегерана. Для того, щоб пройти на стадіон, вона одяглася як чоловік. Адже жінкам в Ірані заборонено відвідувати стадіони з 1981 року. Єдиний раз заборона була знята у 2018 році, коли жінкам на стадіоні дозволили дивитися матчі Чемпіонату світу в Росії, де виступала збірна Ірану.

Її справа стала відомою, адже багато іранців закордоном слідкували за перебігом подій. Вони запустили хештег bluegirl у її підтримку (блакитний – колір команди "Естегляль"). Також на багатьох стадіонах з'явилися плакати з вимогою допустити жінок в Ірані на стадіони.

Спочатку Сахар Ходаярі відпустили під заставу через три дні після затримання. Її справу передали до суду. Але винести вирок так і не встигли – суддя переніс засідання через сімейні обставини. Але у залі суду жінка випадково почула свій ймовірний вирок – від шести місяців до двох років в колонії.

Після цього Сахар Ходаярі вийшла з будівлі суду та підпалила себе. Вона потрапила до лікарні. Про її смерть стало відомо лише 10 вересня.

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На це вже відреагували провідні правозахисні організації – Human Rights Watch, Amnesty International. А також у ФІФА. Організація вимагала від Ірану зняти цю заборону до 31 серпня 2019 року. Але поки так нічого і не було зроблено.

Свою підтримку вже висловили в "Ромі", а також футболісти Поль Погба та Гаррі Лінекер.

 

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Теги: Спорт Самогубство Футбол Новини Спорту Іран
Джерело: 24 канал
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