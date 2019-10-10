Іранські жінки вперше з 1981 року офіційно потрапили на стадіон на футбольний матч: фото і відео

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Іранські жінки на стадіоні
Іранські жінки на стадіоні / Фото із соцмереж

Влада Ірану таки дозволила жінкам вперше відвідати офіційний футбольний матч. Сталося це 10 жовтня 2019 року, коли в Тегерані їх впустили на матч між збірними Ірану та Камбоджі.

До цього жінки з 1981 року не мали право відвідувати футбольні матчі. Офіційно це ніде не було закріплено, але жінок не пускали на стадіони. Тому вболівальниці вбиралися у чоловічий одяг, щоб пробратися на гру.

Трагічна історія "блакитної пташки" Одна з таких історій закінчилася трагедією. Іранська вболівальниця Сахар Ходаярі (Sahar Khodayari) здійснила самоспалення, коли дізналася, що її можуть відправити у колонію від шести місяців до двох років. Її затримали на стадіоні. Тоді ж у всьому світі розпочалася акція в підтримку іранських жінок, щоб дозволити їм дивитися матчі на стадіоні. Вони використовували тег BlueGirl. Так назвали Сахар Ходаярі, адже вона вболівала за команду "Естегляль" з Тегерана, чий основний колір – блакитний. У справу навіть довелося втрутитися ФІФА та міжнародним правозахисним організаціям. Сахар Ходаярі померла 8 вересня.

На матчі Іран – Камбоджа жінкам виділили два окремі сектори, де вони могли вболівати. Перед матчем, та й під час гри жінки активно викладали фотографії та відео зі свого сектору.

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Загалом на гру прийшло 3,5 тисячі жінок. Тож до жіночого сектору на стадіоні була прикута не менша увага журналістів, аніж до самої гри. Сам матч закінчився з рахунком 14:0 на користь збірної Ірану.

 

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Теги: Спорт Футбол Іран Новини Спорту
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