Ірина Морозюк вилікувалася від коронавірусу і показала новий вид спокусливого стриптизу: відео

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка нещодавно перехворіла коронавірусом, продовжує радувати фанатів в Instagram епатажними відео.

Цього разу Ірина продемонструвала шанувальникам незвичайний стриптиз.

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Дівчина направила камеру на свою тінь і почала роздягатися. В описі ролика Морозюк детально розписала, як стежить за своєю фігурою.

Стриптиз від Ірини Морозюк: дивіться відео

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

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