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Ірина Морозюк вилікувалася від коронавірусу і показала новий вид спокусливого стриптизу: відео

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Ірина Морозюк / Instagram

Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка нещодавно перехворіла коронавірусом, продовжує радувати фанатів в Instagram епатажними відео.

Цього разу Ірина продемонструвала шанувальникам незвичайний стриптиз.

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Дівчина направила камеру на свою тінь і почала роздягатися. В описі ролика Морозюк детально розписала, як стежить за своєю фігурою.

Стриптиз від Ірини Морозюк: дивіться відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твоё тело , твоё дело Может я рассказывала о том , что я весила всю молодость 42 кг ? ) дааа , было такое время И это при том , что я питалась максимально безобразно Потом ближе к 22 годам я начала весить около 50 кг. Я решила , что это много и решила сесть на диету! А диета заключалась « отказом от Еды» ‍♀️ на протяжении недели я сделала пару йогуртов и все. Конечно я худела , но потом все заканчивалось срывом и миской вареников на ночь ‍♀️ Конечно мой организм послал меня нахрен и привет +8 кг. Чтобы вы понимали 58 кг - это для меня ну оооооочень много ! Учитывая то , что ни дня в спорте и минимум мышечной массы , так к этому всему я поправлялась очень не пропорционально? Пузельник, щеки , бока ? И тут я сказала себе стоп и пошла в зал. Я тренировалась очень много ! Около 2 часов , ежедневно и ела сухую куриную грудку и прочую хрень ! Было очень тяжко , а результаты радовали не сильно.. Сбился сон , постоянный стресс и желание сожрать все на своём пути. За каждый лишний грамм я себя ненавидела.. и так до самой беременности. В первый день , когда я узнала что жду ребёнка , подалась во все тяжкие! Макароны заедала хлебом Рецепт красивого тела , я нашла чуть больше 2 лет назад. Первое - это я сменила стиль тренировок. И начала не отказывать себе в еде! Понимание , что могу съесть все что хочу , на психологическом уровне , избавило меня от постоянного желания че нибудь сожрать. Перестала контролировать количество и режим питания. В общем отпустила навязчивую идею похудеть. А спорт определила как образ жизни. Как почистить зубы , как помыться в душе и т.д .. и все пошло как по маслу. Если я раньше думала , что я склонна к полноте , так теперь уже и не знаю ‍♀️ Практически никогда не заставляю себя тренироваться , так как спорт является полноценной частью моей жизни. И я уже не знаю как жила без него. Я далеко не идеальна , но знаю одно правило Если ты хочешь , чтобы результат был долговечным , все должно быть постепенно и без вреда себе , физически и психологически.

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Чим відома Ірина Морозюк?

Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.

Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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