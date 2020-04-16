Ірина Морозюк вилікувалася від коронавірусу і показала новий вид спокусливого стриптизу: відео
Дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, яка нещодавно перехворіла коронавірусом, продовжує радувати фанатів в Instagram епатажними відео.
Цього разу Ірина продемонструвала шанувальникам незвичайний стриптиз.
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Дівчина направила камеру на свою тінь і почала роздягатися. В описі ролика Морозюк детально розписала, як стежить за своєю фігурою.
Стриптиз від Ірини Морозюк: дивіться відео
Чим відома Ірина Морозюк?
Окрім того, що Ірина дружина ексгравця "Динамо" та збірної України Миколи Морозюка, вона засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design.
Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".
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