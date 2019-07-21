Ісмаїлі потрапив у сферу інтересів фіналіста Ліги чемпіонів

Фіналіст попередньої Ліги чемпіонів "Тоттенхем" зацікавився захисником "Шахтаря" Ісмаїлі.

Про це повідомляє авторитетний італійський портал Calciomercato.

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Англійська "Тоттенхем" знаходиться в пошуках правого захисника після переходу Кірана Тріпп'єра в мадридське "Атлетіко". На даний момент головна мета "шпор" – фулбека "Роми" Алессандро Флоренці.

Перехід в інший клуб може стати новим поштовхом у кар'єрі Флоренці. "Тоттенхем" спробує скористатися налагодженим каналом переговорів з "Ромою" (команди спілкуються з приводу трансферів Дзаньоло і Алдервейрелда), щоб придбати ще й Флоренці.

У разі невдачі лондонці можуть переключитися на захисника "Наполі" Ельсеіда Хісая або Ісмаїлі з "Шахтаря".

Раніше повідомлялося про інтерес до Ісмаїлі з боку "Роми". Однак, генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що не має наміру навіть розглядати пропозиції по футболістові менше в 50 мільйонів євро.