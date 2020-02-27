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Іспанець Гвардіола – одноосібний лідер за кількістю перемог у плей-офф Ліги чемпіонів

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Пеп Гвардіола / football24.ua

Вчора, 26 лютого у рамках Ліги чемпіонів відбувся поєдинок між іспанським "Реалом" та "Манчестер Сіті" з Англії. Перемогу святкувала команда Пепа Гвардіоли.

Вчорашня перемога "містян" у матчі з Реалом (2:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стала для Пепа 28-ю в тренерській кар'єрі.

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Таким чином, за цим показником Гвардіола обійшов таких зіркових футбольних тренерів як: Алекса Фергюсона, Карло Анчелотті та Жозе Моуріньо.

Протягом тренерської кар'єри Пеп двічі вигравав Кубок чемпіонів: в обох випадках – біля керма Барселони у 2009 і 2011 роках.

Пеп Гвардіола також продемонстрував найкращий результат серед тренерів у 21-у столітті за кількістю перемог над "Реалом". Іспанський фахівець за кар'єру тренера десять раз переміг мадридський клуб у всіх турнірах. Дев'ять таких перемог значаться в активі в Ернесто Вальверде і Дієго Сімеоне.

Додамо, у наступному сезоні Гвардіола може пропустити Лігу чемпіонів: через порушення правил фінансового "фейр-плей" "Ман Сіті" був відсторонений від участі в єврокубках на два роки. Крім цього, клуб буде оштрафований на 30 мільйонів євро.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Карло Анчелотті Жозе Моурінью Реал Пеп Гвардіола Манчестер Сіті
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