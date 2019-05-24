Іспанець, який підкорив найвищі гори світу: мотивуючі кадри

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – успіхам Кіліана Жорнета позаздрять усі головні атлети світу на чолі із Хусейном Болтом. Іспанець підкорив свій перший трьохтисячник у віці п'яти років. А коли йому виповнилося 10 у Піренеях не було жодної вершини на якій він би не побував.

Паралельно із першими біговими успіхами іспанця сформувалася спортивна дисципліна, у якій він поступово став найзнаменитішим представником. Трейлраннінг із 2015 року є офіційною дисципліною легкої атлетики. Однак, не варто плутати його із гірським бігом чи кросом, у яких є чітко визначена довжина.

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Довжина бігової траси у трейлраннінгу може бути будь-якою. Крім того, саму трасу спеціально для змагань не готують. Тобто спортсмени тут біжать не лише по нерозмічених стежках і схилах, а й по каміннях, багнюці, перетинають річки вбрід, а фінішувати можуть уже на цілком асфальтованих ділянках. От тільки їх довжина повинна займати не більше 20% усієї траси.

Кіліан входить до топ-десятки спортсменів світу, що здатні поглинати максимальну кількість кисню. Цей показник називається VО2 max і у каталонця він може сягати позначки 92. Для порівняння, середній рівень VO2max у чоловіків це 50 одиниць. А от лідером рейтингу спортсменів тут є норвезький велосипедист Оскар Свендсен. Саме його легеням належить світовий рекорд засвоєння кисню – неймовірні 97.5.



Кіліан здатен поглинати максимальну кількість кисню

Рекордами в одному лише трейлраннігу Кіліан Жорнет не обмежується. Він багаторазовий чемпіон у ще одній найбільш виснажливій дисципліні – скайранінгу, який уже відносять не до спорту, а до альпінізму. Тут усе відбувається ще стрімкіше та цікавіше. Особливість забігів скайраннерів у тому, що вони відбуваються мінімум на висоті 2000 метрів. І як правило маршрути переміщень учасників забігів побудовані по найскладніших ділянках гірських масивів.

В активі Кіліана Жорнет і перемоги у найрізноманітніших ультрамарафонах, а також підкорення головних гірських вершин світу. Піднявся Кіліан і на найвищу із них. І звісно він не був би собою, якби зробив це у звичайному стилі. У 2017 році іспанець піднявся на Еверест двічі впродовж шести днів. І зробив він це без кисневої маски, що вдалося здійснити лише менш, ніж двомстам альпіністам в історії.